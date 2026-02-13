Jullundur Motor Agency (Delhi) consolidated net profit rises 31.04% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.52% to Rs 168.59 croreNet profit of Jullundur Motor Agency (Delhi) rose 31.04% to Rs 8.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.52% to Rs 168.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 141.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales168.59141.05 20 OPM %6.015.35 -PBDT12.239.47 29 PBT11.989.19 30 NP8.786.70 31
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content