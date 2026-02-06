Kakatiya Cement Sugar & Industries reports standalone net loss of Rs 4.91 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 24.45% to Rs 13.07 croreNet Loss of Kakatiya Cement Sugar & Industries reported to Rs 4.91 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 4.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 24.45% to Rs 13.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.0717.30 -24 OPM %-45.37-32.02 -PBDT-4.12-4.03 -2 PBT-4.79-4.68 -2 NP-4.91-4.59 -7
