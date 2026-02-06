Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Bannari Amman Sugars standalone net profit rises 67.96% in the December 2025 quarter

Bannari Amman Sugars standalone net profit rises 67.96% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 4:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 52.84% to Rs 644.11 crore

Net profit of Bannari Amman Sugars rose 67.96% to Rs 48.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 52.84% to Rs 644.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 421.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales644.11421.43 53 OPM %12.8414.57 -PBDT87.8258.76 49 PBT72.5344.58 63 NP48.3928.81 68

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Siemens slips after PAT drops 26% YoY in December quarter

Sensex settles 266 pts higher; FMCG shares advance; VIX slides 1.86%

Japan's Nikkei closes 0.89% up

China benchmark down 0.25%

BEML slumps after posting Rs 22-cr net loss in Q3 FY26

First Published: Feb 06 2026 | 4:32 PM IST

Explore News

Next Story