Kalyani Investment Company consolidated net profit declines 47.06% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 16.37% to Rs 6.54 crore

Net profit of Kalyani Investment Company declined 47.06% to Rs 1.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.37% to Rs 6.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.545.62 16 OPM %35.788.72 -PBDT2.345.88 -60 PBT2.345.85 -60 NP1.713.23 -47

First Published: Feb 13 2026 | 2:32 PM IST

