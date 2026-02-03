Kalyani Steels consolidated net profit rises 9.76% in the December 2025 quarter

Sales decline 4.47% to Rs 462.38 croreNet profit of Kalyani Steels rose 9.76% to Rs 61.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 56.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.47% to Rs 462.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 484.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales462.38484.01 -4 OPM %19.8017.22 -PBDT103.9391.24 14 PBT90.2175.50 19 NP61.9656.45 10
