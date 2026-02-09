Associate Sponsors

Kaveri Seed Company consolidated net profit declines 15.80% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:09 PM IST
Sales rise 20.78% to Rs 210.21 crore

Net profit of Kaveri Seed Company declined 15.80% to Rs 13.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.78% to Rs 210.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 174.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales210.21174.05 21 OPM %10.098.10 -PBDT28.8325.41 13 PBT13.5216.72 -19 NP13.0015.44 -16

First Published: Feb 09 2026 | 5:09 PM IST

