Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Kitex Garments reports consolidated net loss of Rs 9.39 crore in the December 2025 quarter

Kitex Garments reports consolidated net loss of Rs 9.39 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:17 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 34.14% to Rs 181.99 crore

Net loss of Kitex Garments reported to Rs 9.39 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 41.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 34.14% to Rs 181.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 276.32 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales181.99276.32 -34 OPM %4.6719.69 -PBDT0.8258.91 -99 PBT-12.3755.25 PL NP-9.3941.03 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Asian Tea & Exports reports consolidated net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Torrent Pharmaceuticals consolidated net profit rises 26.24% in the December 2025 quarter

Amrapali Industries consolidated net profit rises 1033.33% in the December 2025 quarter

Shristi Infrastructure Development Corporation reports consolidated net loss of Rs 6.47 crore in the December 2025 quarter

Parnax Lab consolidated net profit rises 123.97% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:17 AM IST

Explore News

Next Story