Mansoon Trading Company standalone net profit rises 8.15% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.37% to Rs 10.23 croreNet profit of Mansoon Trading Company rose 8.15% to Rs 2.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.37% to Rs 10.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.238.36 22 OPM %73.6179.90 -PBDT3.573.24 10 PBT3.573.24 10 NP2.922.70 8
