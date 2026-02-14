Associate Sponsors

Tolins Tyres consolidated net profit declines 3.67% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:43 AM IST
Sales rise 33.77% to Rs 93.29 crore

Net profit of Tolins Tyres declined 3.67% to Rs 10.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.89 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.77% to Rs 93.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 69.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales93.2969.74 34 OPM %15.2118.07 -PBDT13.8113.20 5 PBT12.7112.59 1 NP10.4910.89 -4

First Published: Feb 14 2026 | 9:43 AM IST

