SRM Contractors consolidated net profit rises 50.63% in the December 2025 quarter

Sales rise 53.69% to Rs 231.21 croreNet profit of SRM Contractors rose 50.63% to Rs 24.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 53.69% to Rs 231.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 150.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales231.21150.44 54 OPM %19.0714.94 -PBDT42.4524.23 75 PBT37.2621.29 75 NP24.1016.00 51
