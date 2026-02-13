Associate Sponsors

Mazda standalone net profit rises 17.52% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:51 PM IST
Sales rise 1.30% to Rs 47.39 crore

Net profit of Mazda rose 17.52% to Rs 8.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.30% to Rs 47.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.3946.78 1 OPM %22.7522.85 -PBDT12.3410.68 16 PBT11.289.70 16 NP8.727.42 18

First Published: Feb 13 2026 | 5:51 PM IST

