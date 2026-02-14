Associate Sponsors

Mitshi India standalone net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:30 AM IST
Sales decline 57.78% to Rs 0.57 crore

Net profit of Mitshi India declined 25.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 57.78% to Rs 0.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.571.35 -58 OPM %7.023.70 -PBDT0.040.05 -20 PBT0.040.05 -20 NP0.030.04 -25

First Published: Feb 14 2026 | 9:30 AM IST

