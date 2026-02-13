Associate Sponsors

MKP Mobility reports consolidated net profit of Rs 0.32 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:12 AM IST
Sales rise 15.95% to Rs 9.67 crore

Net profit of MKP Mobility reported to Rs 0.32 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.95% to Rs 9.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.34 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.678.34 16 OPM %0.10-5.04 -PBDT0.39-0.15 LP PBT0.37-0.16 LP NP0.32-0.31 LP

