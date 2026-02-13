Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / MMP Industries consolidated net profit rises 5.25% in the December 2025 quarter

MMP Industries consolidated net profit rises 5.25% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 3:37 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 20.76% to Rs 203.35 crore

Net profit of MMP Industries rose 5.25% to Rs 11.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.76% to Rs 203.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 168.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales203.35168.39 21 OPM %8.709.89 -PBDT17.3416.43 6 PBT14.4313.88 4 NP11.4210.85 5

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

HB Estate Developers consolidated net profit rises 34.85% in the December 2025 quarter

ERP Soft Systems consolidated net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Ipca Laboratories consolidated net profit rises 31.49% in the December 2025 quarter

Crest Ventures consolidated net profit declines 23.28% in the December 2025 quarter

Tomorrow Technologies Global Innovations reports consolidated net profit of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 3:37 PM IST

Explore News

Next Story