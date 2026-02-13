MMP Industries consolidated net profit rises 5.25% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.76% to Rs 203.35 croreNet profit of MMP Industries rose 5.25% to Rs 11.42 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.85 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.76% to Rs 203.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 168.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales203.35168.39 21 OPM %8.709.89 -PBDT17.3416.43 6 PBT14.4313.88 4 NP11.4210.85 5
