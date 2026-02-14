Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Modi's Navnirman standalone net profit rises 82.17% in the December 2025 quarter

Modi's Navnirman standalone net profit rises 82.17% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:33 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 69.99% to Rs 54.43 crore

Net profit of Modi's Navnirman rose 82.17% to Rs 12.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 69.99% to Rs 54.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales54.4332.02 70 OPM %26.9924.23 -PBDT14.777.98 85 PBT14.477.88 84 NP12.777.01 82

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ambassador Intra Holdings standalone net profit rises 1100.00% in the December 2025 quarter

Dangee Dums standalone net profit rises 53.33% in the December 2025 quarter

Laxmi Goldorna House standalone net profit declines 12.43% in the December 2025 quarter

M K Proteins standalone net profit rises 3.62% in the December 2025 quarter

Purple Agrotech Industries reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:33 AM IST

Explore News

Next Story