M K Proteins standalone net profit rises 3.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 126.85% to Rs 89.56 croreNet profit of M K Proteins rose 3.62% to Rs 1.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 126.85% to Rs 89.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 39.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales89.5639.48 127 OPM %2.644.53 -PBDT2.081.97 6 PBT1.961.86 5 NP1.431.38 4
