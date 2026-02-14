Associate Sponsors

Narayana Hrudayalaya standalone net profit declines 4.39% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:26 AM IST
Sales rise 11.99% to Rs 968.78 crore

Net profit of Narayana Hrudayalaya declined 4.39% to Rs 75.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 79.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.99% to Rs 968.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 865.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales968.78865.04 12 OPM %21.1418.11 -PBDT191.48144.02 33 PBT144.54101.44 42 NP75.7479.22 -4

First Published: Feb 14 2026 | 9:26 AM IST

