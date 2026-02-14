TGB Banquets & Hotels standalone net profit declines 2.94% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.32% to Rs 10.57 croreNet profit of TGB Banquets & Hotels declined 2.94% to Rs 0.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.32% to Rs 10.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.5710.23 3 OPM %19.4922.48 -PBDT1.971.97 0 PBT0.660.68 -3 NP0.660.68 -3
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content