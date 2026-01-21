Netripples Software standalone net profit declines 33.33% in the December 2025 quarter

Sales decline 1.25% to Rs 1.58 croreNet profit of Netripples Software declined 33.33% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.25% to Rs 1.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.581.60 -1 OPM %4.435.00 -PBDT0.070.08 -13 PBT0.040.06 -33 NP0.040.06 -33
