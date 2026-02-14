Associate Sponsors

NMS Global consolidated net profit declines 11.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:27 AM IST
Sales decline 50.14% to Rs 1.76 crore

Net profit of NMS Global declined 11.11% to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 50.14% to Rs 1.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.763.53 -50 OPM %23.309.63 -PBDT0.220.22 0 PBT0.110.10 10 NP0.080.09 -11

First Published: Feb 14 2026 | 9:27 AM IST

