Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / NTC Industries consolidated net profit rises 63.25% in the December 2025 quarter

NTC Industries consolidated net profit rises 63.25% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 5:19 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 132.72% to Rs 22.90 crore

Net profit of NTC Industries rose 63.25% to Rs 3.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 132.72% to Rs 22.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.909.84 133 OPM %18.6032.93 -PBDT5.533.06 81 PBT5.162.68 93 NP3.822.34 63

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Pet Plastics reports consolidated net loss of Rs 1.22 crore in the December 2025 quarter

W S Industries (India) reports consolidated net loss of Rs 1.91 crore in the December 2025 quarter

Uravi Defence & Technology standalone net profit rises 17.86% in the December 2025 quarter

Darshan Orna standalone net profit declines 18.18% in the December 2025 quarter

Fruition Venture reports standalone net profit of Rs 0.22 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 5:19 PM IST

Explore News

Next Story