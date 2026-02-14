Associate Sponsors

Darshan Orna standalone net profit declines 18.18% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 5:18 PM IST
Sales rise 944.58% to Rs 25.07 crore

Net profit of Darshan Orna declined 18.18% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 944.58% to Rs 25.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales25.072.40 945 OPM %0.365.83 -PBDT0.120.13 -8 PBT0.120.13 -8 NP0.090.11 -18

First Published: Feb 14 2026 | 5:18 PM IST

