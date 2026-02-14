Associate Sponsors

Pet Plastics reports consolidated net loss of Rs 1.22 crore in the December 2025 quarter

Feb 14 2026
Sales reported at Rs 0.02 crore

Net Loss of Pet Plastics reported to Rs 1.22 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.020 0 OPM %-5300.000 -PBDT-1.34-0.13 -931 PBT-1.35-0.13 -938 NP-1.22-0.13 -838

