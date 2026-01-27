Associate Sponsors

Omax Autos standalone net profit rises 325.78% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 27 2026 | 5:04 PM IST
Sales rise 32.39% to Rs 122.17 crore

Net profit of Omax Autos rose 325.78% to Rs 12.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.39% to Rs 122.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales122.1792.28 32 OPM %11.738.39 -PBDT20.278.17 148 PBT15.863.62 338 NP12.222.87 326

