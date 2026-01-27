Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Tips Films reports standalone net loss of Rs 2.87 crore in the December 2025 quarter

Tips Films reports standalone net loss of Rs 2.87 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 27 2026 | 5:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 361.36% to Rs 4.06 crore

Net Loss of Tips Films reported to Rs 2.87 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 361.36% to Rs 4.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.060.88 361 OPM %-77.83-276.14 -PBDT-2.66-1.76 -51 PBT-2.87-1.96 -46 NP-2.87-2.43 -18

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aditya Vision standalone net profit rises 12.76% in the December 2025 quarter

NBI Industrial Finance Company standalone net profit rises 1808.82% in the December 2025 quarter

Regal Entertainment & Consultants reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Asian Paints slides as Q3 PAT decline 5% YoY to Rs 1,060 cr

Nifty February futures trade at premium

First Published: Jan 27 2026 | 5:04 PM IST

Explore News

Next Story