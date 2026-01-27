Associate Sponsors

NBI Industrial Finance Company standalone net profit rises 1808.82% in the December 2025 quarter

Jan 27 2026 | 5:04 PM IST
Sales rise 1435.48% to Rs 9.52 crore

Net profit of NBI Industrial Finance Company rose 1808.82% to Rs 6.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1435.48% to Rs 9.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.62 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.520.62 1435 OPM %91.60-9.68 -PBDT8.72-0.02 LP PBT8.72-0.02 LP NP6.490.34 1809

First Published: Jan 27 2026 | 5:04 PM IST

