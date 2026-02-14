Shahlon Silk Industries standalone net profit rises 36.46% in the December 2025 quarter

Sales decline 25.75% to Rs 51.07 croreNet profit of Shahlon Silk Industries rose 36.46% to Rs 1.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 25.75% to Rs 51.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 68.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales51.0768.78 -26 OPM %8.699.99 -PBDT2.522.65 -5 PBT1.301.04 25 NP1.310.96 36
