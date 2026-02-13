Petronet LNG consolidated net profit declines 3.56% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.69% to Rs 11163.83 croreNet profit of Petronet LNG declined 3.56% to Rs 869.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 901.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.69% to Rs 11163.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12226.86 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11163.8312226.86 -9 OPM %10.7310.20 -PBDT1355.951378.17 -2 PBT1141.001168.57 -2 NP869.61901.70 -4
