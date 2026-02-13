SagarSoft (India) consolidated net profit declines 32.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 27.74% to Rs 43.29 croreNet profit of SagarSoft (India) declined 32.85% to Rs 0.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.74% to Rs 43.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales43.2933.89 28 OPM %0.305.49 -PBDT0.892.39 -63 PBT0.151.79 -92 NP0.921.37 -33
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content