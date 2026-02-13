Pritish Nandy Communications reports consolidated net loss of Rs 10.18 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 222.44% to Rs 9.77 croreNet Loss of Pritish Nandy Communications reported to Rs 10.18 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.35 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 222.44% to Rs 9.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.773.03 222 OPM %21.80-20.46 -PBDT2.25-0.40 LP PBT2.16-0.48 LP NP-10.18-0.35 -2809
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content