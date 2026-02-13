Associate Sponsors

Poddar Pigments standalone net profit declines 54.55% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:52 PM IST
Sales rise 1.49% to Rs 91.74 crore

Net profit of Poddar Pigments declined 54.55% to Rs 2.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.95 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.49% to Rs 91.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 90.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales91.7490.39 1 OPM %6.887.91 -PBDT6.398.59 -26 PBT4.056.69 -39 NP2.254.95 -55

First Published: Feb 13 2026 | 5:52 PM IST

