Mahalaxmi Seamless standalone net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:52 PM IST
Sales rise 2.13% to Rs 0.48 crore

Net profit of Mahalaxmi Seamless rose 50.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.13% to Rs 0.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.480.47 2 OPM %31.2538.30 -PBDT0.110.13 -15 PBT0.060.03 100 NP0.060.04 50

First Published: Feb 13 2026 | 5:52 PM IST

