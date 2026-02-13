Associate Sponsors

Constronics Infra standalone net profit declines 55.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:51 PM IST
Sales decline 42.97% to Rs 9.05 crore

Net profit of Constronics Infra declined 55.21% to Rs 0.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 42.97% to Rs 9.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales9.0515.87 -43 OPM %2.106.87 -PBDT0.641.78 -64 PBT0.581.68 -65 NP0.430.96 -55

First Published: Feb 13 2026 | 5:51 PM IST

