Qgo Finance standalone net profit rises 19.40% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.57% to Rs 4.50 croreNet profit of Qgo Finance rose 19.40% to Rs 0.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.57% to Rs 4.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.504.07 11 OPM %87.3386.98 -PBDT1.190.99 20 PBT1.110.95 17 NP0.800.67 19
