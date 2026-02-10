Mangal Credit & Fincorp standalone net profit rises 10.06% in the December 2025 quarter

Sales rise 44.40% to Rs 18.31 croreNet profit of Mangal Credit & Fincorp rose 10.06% to Rs 3.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.40% to Rs 18.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales18.3112.68 44 OPM %77.5577.44 -PBDT5.685.06 12 PBT5.224.74 10 NP3.833.48 10
