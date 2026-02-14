Raja Bahadur International consolidated net profit rises 25.68% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.63% to Rs 7.40 croreNet profit of Raja Bahadur International rose 25.68% to Rs 0.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.63% to Rs 7.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.75 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7.406.75 10 OPM %44.1963.26 -PBDT1.700.91 87 PBT1.190.37 222 NP0.930.74 26
