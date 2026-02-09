Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rajnish Wellness reports standalone net loss of Rs 0.91 crore in the December 2025 quarter

Rajnish Wellness reports standalone net loss of Rs 0.91 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 4:01 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 156.51% to Rs 23.24 crore

Net loss of Rajnish Wellness reported to Rs 0.91 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 156.51% to Rs 23.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.249.06 157 OPM %-5.901.43 -PBDT-1.000.10 PL PBT-1.010.09 PL NP-0.910.07 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

India secured preferential access to US$30 trillion US market, says government

Tea exports spike 9.5% in 2025, output gains 5%

RBI to replace flat-rate deposit insurance premium with a risk-based framework

India's fisheries sector progressing toward financial formalization

Sensex, Nifty continues to trade in positive terrain

First Published: Feb 09 2026 | 4:01 PM IST

Explore News

Next Story