Rajoo Engineers consolidated net profit rises 79.15% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 5:50 PM IST
Sales rise 56.21% to Rs 87.60 crore

Net profit of Rajoo Engineers rose 79.15% to Rs 16.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 56.21% to Rs 87.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 56.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales87.6056.08 56 OPM %25.4219.31 -PBDT23.9012.61 90 PBT21.3211.54 85 NP16.849.40 79

First Published: Jan 20 2026 | 5:50 PM IST

