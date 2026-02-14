Rana Sugars standalone net profit declines 10.42% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.99% to Rs 429.36 croreNet profit of Rana Sugars declined 10.42% to Rs 12.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.99% to Rs 429.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 390.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales429.36390.35 10 OPM %5.405.07 -PBDT23.2622.31 4 PBT12.9423.79 -46 NP12.7214.20 -10
