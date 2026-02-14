Associate Sponsors

Rita Finance and Leasing standalone net profit rises 275.00% in the December 2025 quarter

Feb 14 2026
Sales rise 47.06% to Rs 0.25 crore

Net profit of Rita Finance and Leasing rose 275.00% to Rs 0.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 47.06% to Rs 0.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.250.17 47 OPM %80.0029.41 -PBDT0.200.05 300 PBT0.200.05 300 NP0.150.04 275

First Published: Feb 14 2026 | 9:13 AM IST

