Lehar Footwears standalone net profit declines 2.29% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:12 AM IST
Sales decline 14.63% to Rs 57.13 crore

Net profit of Lehar Footwears declined 2.29% to Rs 2.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 14.63% to Rs 57.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 66.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales57.1366.92 -15 OPM %9.859.12 -PBDT4.454.38 2 PBT2.883.07 -6 NP2.132.18 -2

First Published: Feb 14 2026 | 9:12 AM IST

