Sanjivani Paranteral consolidated net profit rises 46.32% in the December 2025 quarter

Sales rise 27.15% to Rs 22.06 croreNet profit of Sanjivani Paranteral rose 46.32% to Rs 2.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.90 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.15% to Rs 22.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.0617.35 27 OPM %17.3614.70 -PBDT3.932.67 47 PBT3.702.51 47 NP2.781.90 46
