Seasons Textiles reports standalone net profit of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:08 PM IST
Sales decline 35.55% to Rs 3.97 crore

Net profit of Seasons Textiles reported to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 35.55% to Rs 3.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.976.16 -36 OPM %18.8911.20 -PBDT0.310.15 107 PBT0.01-0.20 LP NP0.01-0.20 LP

First Published: Feb 09 2026 | 5:07 PM IST

