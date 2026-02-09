Decorous Investment And Trading Co standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 53.33% to Rs 0.23 croreNet profit of Decorous Investment And Trading Co rose 200.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 53.33% to Rs 0.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.230.15 53 OPM %4.35-20.00 -PBDT0.060.02 200 PBT0.060.02 200 NP0.060.02 200
