Decorous Investment And Trading Co standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 5:07 PM IST
Sales rise 53.33% to Rs 0.23 crore

Net profit of Decorous Investment And Trading Co rose 200.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 53.33% to Rs 0.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.230.15 53 OPM %4.35-20.00 -PBDT0.060.02 200 PBT0.060.02 200 NP0.060.02 200

First Published: Feb 09 2026 | 5:07 PM IST

