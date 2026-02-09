Associate Sponsors

Vascon Engineers consolidated net profit declines 87.72% in the December 2025 quarter

Vascon Engineers consolidated net profit declines 87.72% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:07 PM IST
Sales decline 15.40% to Rs 249.40 crore

Net profit of Vascon Engineers declined 87.72% to Rs 9.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 15.40% to Rs 249.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 294.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales249.40294.79 -15 OPM %5.206.71 -PBDT11.6718.94 -38 PBT10.1017.39 -42 NP9.2875.57 -88

First Published: Feb 09 2026 | 5:07 PM IST

