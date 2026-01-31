Shree Steel Wire Ropes reports standalone net loss of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 61.27% to Rs 1.10 croreNet Loss of Shree Steel Wire Ropes reported to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 61.27% to Rs 1.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.102.84 -61 OPM %-10.911.41 -PBDT-0.070.08 PL PBT-0.14-0.02 -600 NP-0.17-0.03 -467
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content