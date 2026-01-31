Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Shree Steel Wire Ropes reports standalone net loss of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Shree Steel Wire Ropes reports standalone net loss of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 31 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 61.27% to Rs 1.10 crore

Net Loss of Shree Steel Wire Ropes reported to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 61.27% to Rs 1.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.102.84 -61 OPM %-10.911.41 -PBDT-0.070.08 PL PBT-0.14-0.02 -600 NP-0.17-0.03 -467

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Kisaan Parivar Industries reports standalone net loss of Rs 0.06 crore in the December 2025 quarter

Bosch Home Comfort India reports standalone net loss of Rs 19.03 crore in the December 2025 quarter

NB Footwear reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Duroply Industries standalone net profit rises 17.21% in the December 2025 quarter

Fiscal deficit at 54.5% of FY26 budget estimates

First Published: Jan 31 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story