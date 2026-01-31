Associate Sponsors

Duroply Industries standalone net profit rises 17.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 31 2026 | 9:04 AM IST
Sales rise 3.61% to Rs 93.06 crore

Net profit of Duroply Industries rose 17.21% to Rs 1.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.61% to Rs 93.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 89.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales93.0689.82 4 OPM %5.354.50 -PBDT3.002.42 24 PBT1.371.20 14 NP1.431.22 17

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 31 2026 | 9:04 AM IST

