Duroply Industries standalone net profit rises 17.21% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.61% to Rs 93.06 croreNet profit of Duroply Industries rose 17.21% to Rs 1.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.61% to Rs 93.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 89.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales93.0689.82 4 OPM %5.354.50 -PBDT3.002.42 24 PBT1.371.20 14 NP1.431.22 17
