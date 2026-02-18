Silgo Retail standalone net profit rises 27.72% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.77% to Rs 11.04 croreNet profit of Silgo Retail rose 27.72% to Rs 1.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.77% to Rs 11.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.0410.15 9 OPM %16.7613.20 -PBDT1.731.34 29 PBT1.721.33 29 NP1.291.01 28
