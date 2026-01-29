Associate Sponsors

Sungold Capital standalone net profit rises 300.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 5:32 PM IST
Sales decline 9.09% to Rs 0.40 crore

Net profit of Sungold Capital rose 300.00% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.09% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.400.44 -9 OPM %12.5029.55 -PBDT0.050.02 150 PBT0.050.02 150 NP0.040.01 300

First Published: Jan 29 2026 | 5:32 PM IST

