Supreme Holdings & Hospitality consolidated net profit declines 96.76% in the December 2025 quarter

Sales decline 93.39% to Rs 1.30 croreNet profit of Supreme Holdings & Hospitality declined 96.76% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 93.39% to Rs 1.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.3019.67 -93 OPM %-34.6222.83 -PBDT0.385.31 -93 PBT0.285.22 -95 NP0.144.32 -97
